Nuovi giochi e arredi al Parco di Pozza

"E’ un intervento che si aggiunge ai tanti investimenti di riqualificazione stradale e urbana effettuati recentemente sulle frazioni". Luigi Zironi, sindaco di Maranello, annuncia la fine degli interventi di riqualificazione del Parco delle Città a Pozza, che ha visto il rinnovo dell’area giochi, con due attrezzi a molla e un pannello verticale per il tris, la sistemazione e l’aggiunta di diversi arredi e la contestuale rimozione di alcune attrezzature ludiche obsolete. "La cura del verde è un elemento importante per Maranello e intendiamo continuare su questa strada, cercando di migliorare sempre di più con le risorse che abbiamo a disposizione", ha detto ancora il sindaco. L’Amministrazione ha speso 32mila euro, "modulando l’intervento – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Chiara Ferrari – sulle richieste dei cittadini, che abbiamo incontrato per capire al meglio le loro esigenze". Nel dettaglio, i lavori si sono infatti concentrati anche sul ‘castello’, oggetto di una manutenzione straordinaria integrata dalla sostituzione di alcune parti ammalorate e dalla riverniciatura, mentre l’intervento più oneroso ha riguardato la sostituzione dei 320 metri quadrati di pavimentazione antitrauma all’interno dell’area giochi. Sono poi state riqualificate tutte le panchine del parco, è stato aggiunto un tavolo da pic-nic. Sono state rinnovate anche le dog-box e, per limitare la velocità delle biciclette in transito, sono stati installati dei dissuasori agli ingressi laterali del parco.