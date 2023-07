Sabato di festa nei parchi fioranesi. L’Amministrazione comunale invita infatti la cittadinanza a partecipare alle inaugurazioni dei nuovi giochi installati nei parchi pubblici, che segnano la fine del lungo percorso intrapreso dalla Giunta per riqualificare, con un investimento di 135mila euro, le aree verdi con l’acquisto di diverse attrezzature, alcune anche inclusive.

La cerimonia è in programma sabato: si comincia alle 10 presso il parco di via Mekong, si prosegue alle 11 al parco in via Don Milani e nel pomeriggio, rispettivamente alle 15 e alle 16, taglio del nastro per le attrezzature collocate in via Di Vittorio e in via Bucciardi.