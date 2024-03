Nuovi incontri con le imprese

Nel mese di marzo, il territorio provinciale di Modena si prepara ad accogliere una serie di appuntamenti significativi per chi è alla ricerca di lavoro. Grazie alla collaborazione tra Centri per l’Impiego, Comuni e aziende locali, i Job Day rappresentano un’occasione imperdibile per mettersi in contatto con imprese in cerca di personale. Si inizia il 18 marzo, a Medolla, col Job Day "Fatti Trovare", sul settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Evento organizzato dal Centro Impiego di Mirandola in collaborazione con Synergie, finalizzato a conoscere le opportunità di lavoro e le dinamiche di selezione nella GDO, presente il responsabile delle risorse umane di COOP Alleanza 3.0. Il 21 marzo, a Modena, giornata di orientamento dedicata al settore del trasporto pubblico: organizzata dal Centro per l’Impiego di Modena, permetterà di approfondire le possibilità di formazione e lavoro della mobilità urbana, in collaborazione con SETA spa. Il 27 marzo, a Vignola, Job4Women, dedicato alle donne in cerca di occupazione: organizzato dal Centro Impiego di Vignola e di Castelfranco Emilia con il Comune di Vignola, per incontrare direttamente aziende del territorio e raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro. Si conclude il 28 marzo con Modena per una giornata di orientamento dedicata al settore della vigilanza e della sicurezza, organizzata dal Centro per l’Impiego di Modena, per approfondire le possibilità di formazione e lavoro nel settore, in collaborazione con Coopservice. Per partecipare agli eventi è necessario registrarsi online.

Per maggiori informazioni e per registrarsi agli eventi: (https://www.agenzialavoro.emr.it/agenda/prossimi-appuntamenti)