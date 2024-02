Nuovi marciapiedi e potature in centro a Fiorano. L’atteso restyling costerà oltre centomila euro

Si rifà il look il centro di Fiorano Modenese, complice un ‘maquillage’ da oltre 100mila euro. È cominciata la settimana scorsa, ed è già stata ultimata, la potatura dei quasi cento alberi collocati lungo la carreggiata di via della Vittoria. L’intervento, atteso e sollecitato dai residenti, comporta un costo circa 25mila euro, cui l’amministrazione provvederà con risorse proprie.

Un altro intervento, compreso anche questo nel più ampio progetto di riqualificazione del centro cittadino previsto dalla Giunta e in atto da tempo, riguarda invece la realizzazione dei nuovi marciapiedi – i lavori sono tuttora in corso – in via Antonio Gramsci via Andrea Doria e via don Messori, ovvero tra le principali direttrici di accesso al centro cittadino. "Un intervento, anche questo – precisa l’assessore ai lavori pubblici Monica Lusetti – atteso e necessario per garantire la sicurezza e l’accessibilità dei pedoni".

I nuovi marciapiedi, che miglioreranno sensibilmente la fruibilità pedonale delle strade interessate al restyling, costeranno circa 91mila euro, di cui 65mila sono tuttavia finanziati tramite il progetto "Bike to Work" della Regione Emilia-Romagna, a cui il Comune di Fiorano Modenese aveva a suo tempo aderito. "Con questi interventi – conclude l’assessore - i pedoni e l’utenza più debole, penso quindi soprattutto ad anziani, bambini e carrozzine, possono ora percorrere queste strade in sicurezza, senza dover stare per forza in mezzo alla carreggiata come è stato fino ad oggi".