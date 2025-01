Nuovi mezzi ad alta tencologia per servizi e interventi

Nuovi mezzi provvisti di dotazioni tecniche di avanguardia sono andati recentemente a migliorare il parco dei veicoli di pronto intervento e manutenzione di cui dispone il settore dei Lavori Pubblici. Nello specifico si tratta di 2 "Fiat Ducato furgonati", allestiti come officine mobili per interventi tecnici; 1 "Mercedes Sprinter cassonato ribaltabile", ideale per il trasporto di inerti, terra e materiali ingombranti; 1 "Nissan Cab Stars con cestello sfilabile da 19 metri", per interventi in altezza e manutenzioni straordinarie e 1 "Piaggio Porter cassonato ribaltabile", pensato per operare in spazi stretti come giardini e parchi.

I nuovi acquisti compongono una flotta di mezzi moderni e funzionali, capaci di rispondere alle esigenze di interventi rapidi e mirati, garantendo un servizio di qualità ai cittadini, la massima sicurezza per gli operatori e una maggiore sostenibilità ambientale grazie a tecnologie di ultima generazione.

"Con l’acquisto di questi mezzi, l’amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti verso una gestione sempre più efficiente del nostro territorio – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Federica Luppi – poiché le nuove dotazioni permetteranno al settore dei Lavori Pubblici di affrontare con maggiore supporto sia le attività ordinarie che quelle straordinarie. La nostra priorità resta quella di garantire interventi rapidi e mirati, migliorando al contempo la sicurezza dei nostri operatori. Questo investimento rappresenta anche un impegno concreto per tutelare il decoro urbano e valorizzare il nostro patrimonio comunale".

Al. Gr.