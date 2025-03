I nuovi primari all’ospedale di Baggiovara: ecco i nomi

Baggiovara (Modena), 10 marzo 2025 – Ecco i nomi dei quattro nuovi direttori per altrettante Strutture complesse strategiche all'ospedale di Baggiovara: oggi sono stati presentati ufficialmente nelle sale del nosocomio. A dare conto delle nomine degli ultimi mesi è stata l'azienda ospedaliero universitaria di Modena.

I quattro nuovi primari

Nello specifico, Stefano Colopi ha sostituito Vincenzo Spina alla guida della Radiologia. Lesley De Pietri ha preso il posto di Elisabetta Bertellini in Anestesia e terapia intensiva. Giovanna Fabbri ha sostituito Andrea Montis in Medicina riabilitativa. Jessica Mandrioli è alla guida della Neurologia.

“Così assistenza, ricerca e formazione si rafforzano”

Figure di primo piano "La nomina dei nuovi direttori - dice Marco Vinceti, in rappresentanza del rettore di Unimore - è un tassello importante nel consolidamento di un sistema in cui assistenza, ricerca e formazione si rafforzano reciprocamente”. Per Mattia Altini, direttore generale dell'Ausl di Modena si tratta di "figure di primissimo piano le cui competenze andranno a vantaggio di tutta la rete sanitaria provinciale, compresa l'assistenza territoriale”. "Questa sinergia, questa rete, coinvolge anche le istituzioni e le Università”, ha sottolineato la vice sindaca Francesca Maletti, presente all’evento per dare il benvenuto della città ai neo-direttori.