Nuovi progetti per ridare vita al ’palazzaccio’

"La sua demolizione è un obiettivo prioritario e riqualificarlo è più che mai indispensabile". Con questa dichiarazione il sindaco Gian Francesco Menani dà conto della delibera con cui la Giunta richiede "manifestazioni di interesse" in ordine alla riqualificazione dello Stabile di via Circonvallazione 189, sgomberato 15 anni fa. Obiettivo dell’atto è quello di avviare l’intervento "con la compartecipazione e il supporto di operatori economici privati nella veste di soggetti attuatori". Ci sono 45 giorni per presentare la già citata manifestazione di interesse, termine trascorso il quale prenderà atto della realizzabilità di un progetto sul quale gli uffici lavorano da tempo. Già definito per opinione comune "un monumento al degrado", lo stabile venne sgomberato nel gennaio 2009, dall’allora sindaco Graziano Pattuzzi, è stato recintato ma poi è rimasto lì, simulacro di una Sassuolo che vorrebbe guardare avanti ma, in questo caso, non ha trovato soluzioni. Lo sgombero, si disse allora, doveva essere il "primo passo" per andare oltre quel ‘palazzo ghetto’ che tuttavia ha resistito prima all’amministrazione Caselli, poi a quella Pistoni e ha resistito anche a questo quinquennio di Governo-Menani, nel corso del quale tuttavia la giunta non si può dire non si sia data da fare. Partecipando prima, nel 2021, a un bando regionale che avrebbe cofinanziato l’operazione con 700mila euro e che non ha visto tuttavia la riqualificazione del "palazzaccio" tra i progetti scelti. Poi, lo scorso ottobre, dando mandato a un professionista per elaborare un progetto ed inserendo la riqualificazione nel Documento unico di programmazione 2023-2025, complice anche il possibile recupero del progetto nei bandi regionali che verranno assegnati nel 2024 e soprattutto trovando disponibilità, da parte della Guardia di Finanza, di valutare far sorgere proprio su quell’area la nuova caserma.

"Un iter lungo, complesso e difficile ma che si sta incanalando verso la fine", spiega ancora il sindaco mentre, per quanto attiene alla progettazione del "dopo", l’area ha già una sua fisionomia, ancorchè vaga. L’area è infatti estesa su 5600 mq, poco meno della metà dei quali (2041) sarebbero appannaggio della GdF. Anche per questo, la manifestazione di interesse "potrà riguardare – si legge sulla delibera - l’intero comparto oppure parte di esso ma che qualora essa sia relativa ad uno stralcio e non all’intero comparto dovrà comunque essere dimostrata la fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria degli interventi programmati".

Stefano Fogliani