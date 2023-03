Nuovi programmatori crescono Corso di Coding per 60 alunni

Nelle scuole elementari di Vignola, giovani programmatori di computer crescono. Ieri, infatti, è stato presentato in municipio un progetto che vedrà coinvolti 60 bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, che grazie all’impegno dell’azienda Proteo Engineering srl frequenteranno corsi gratuiti di programmazione informatica, per accelerare lo sviluppo delle loro competenze digitali. Durante questi corsi (complessivamente 4, della durata di 8 ore, suddivisi in 2 appuntamenti di 4 ore ciascuno), in orario extrascolastico, i 60 alunni coinvolti andranno alla scoperta del "coding", cioè della programmazione informatica, attraverso l’utilizzo della piattaforma Scratch. A livello pratico, riusciranno alla fine del corso a sviluppare diverse abilità, tra cui muovere robot e altre automazioni. Il progetto, che a Vignola si tiene per la prima volta, è stato presentato ieri alla presenza della sindaca di Vignola, Emilia Muratori, dell’assessora alla cultura Daniela Fatatis, del dirigente della Direzione Didattica di Vignola, Salvatore Vento, della dirigente delle medie Muratori, Brunella Maria Maugeri, di Stefano Guidarini presidente di Proteo Engineering, di Giacomo Frottola di MakerDojo (che svolgerà l’attività educativa) e di Giuliana Montorsi presidente di VignolAnimazione (che promuove questa iniziativa). Mentre Muratori ha rilevato l’importanza di questo corso "anche perché da una ricerca risulta che il 65% degli alunni che oggi frequentano le scuole primarie faranno un lavoro che oggi non esiste", Fatatis ha sottolineato: "Le competenze informatiche sono oggi essenziali nella formazione dei nostri ragazzi". Guidarini ha commentato: "Proponiamo nel territorio in cui come azienda siamo insediati una iniziativa formativa che riteniamo importante per i nostri ragazzi".

m.ped.