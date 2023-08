"Nuovi spazi e attività: una casa per i giovani allo stadio Borsari"

L’amministrazione pensa ad un ultimo sforzo per riqualificare definitivamente tutta l’ampia area sportiva dello storico Stadio "Nino Borsari" (ex velodromo). Dopo aver messo a norma la struttura, ora si pensa di realizzare nel perimetro di questa superficie la Casa dei Giovani. "Dal 2017 fino a quest’anno – dice la sindaca Lisa Luppi – abbiamo fatto una serie di interventi di messa norma, sistemando la tribuna, creando il bar e la cucina dove la polisportiva fa attività e distribuisce prodotti gastronomici. Ora ci interessa anche valorizzare la parte sociale, aggregativa". Così è nata l’idea di riedificare sul sedime della Casa dell’ex custode questo edificio che sarà fruibile per attività e iniziative rivolte ai giovani del paese, soprattutto gli adolescenti. "La comunità – prosegue la sindaca – ci ha evidenziato che non c’erano abbastanza opportunità aggregative per i giovani, ed è una cosa che abbiamo rilevato anche nel percorso partecipativo fatto in occasione della discussione del PUG (Piano Urbanistico Generale) che stiamo facendo, dove effettivamente chi ha partecipato a questa raccolta di dati ha sottolineato questa necessità".

Per ora esiste solo uno studio di fattibilità e per passare alla fase successiva della progettazione dovranno essere trovate le risorse e le fonti di finanziamento, poiché l’opera costerebbe intorno agli 875mila euro. "Lo studio di fattibilità c’è. Poi – specifica il vice sindaco Gianni Sgarbi – dovremo proseguire la ricerca per come finanziare l’opera. Al momento siamo in una fase primaria, ma la volontà è di avere il progetto esecutivo col finanziamento entro la fine del mandato (primavera 2024 ndr)". Con la Casa dei Giovani si va a riqualificare un’area che diventerà un’area polifunzionale, poiché contestualmente si va a recuperare e rifunzionalizzare anche la vecchia arena spettacoli. La casa dell’ex custode verrà abbattuta e sul suo sedime, fatta una verifica con la Soprintendenza e avuto il nulla osta nel 2021, potrà sorgere un nuovo fabbricato di circa 270 metri quadri di superficie molto innovativo e fossil-free.

"Provenendo da via Cavour – spiega l’architetto Angelo Zanti, autore dello studio di fattibilità – troveremo un nuovo percorso pavimentato su cui si affacciano in sequenza: nuova Casa dei Giovani, area libera attrezzata ed ex Teatrino. Al piano terra sono previste due sale polivalenti, frazionabili in ulteriori due sale, mentre al piano primo trova spazio una sala dedicata alla musica attrezzata con soluzioni di miglioramento acustico.

L’area esterna, posizionata tra il nuovo fabbricato e l’ex Teatrino, è un elemento caratterizzante l’intervento quanto il nuovo corpo di fabbrica e sarà lo spazio di socializzazione e di aggregazione principale con le sue dotazioni impiantistiche".

Alberto Greco