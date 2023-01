"Nuovi tecnici per la transizione energetica"

La transizione energetica ci pone di fronte un’urgenza: per guidare il cambiamento servono figure professionali competenti e in grado di dare il loro contributo per vincere le sfide future. Proprio per rispondere al crescente fabbisogno di profili tecnici e operativi, lo scorso autunno, il Gruppo Hera ha lanciato con la nota società di selezione ManpowerGroup una massiccia campagna di acquisizione di talenti, che prevede importanti investimenti sull’occupabilità delle persone. Un progetto frutto anche di una lunga fase di ascolto dei fornitori che supportano il Gruppo nella gestione dei servizi. Complessivamente, entro il 2023, verranno assunti dalla multiutility e dalle aziende fornitrici 300 operatori tra tecnici idraulici ed elettrici, addetti ai gruppi di misura gas e acqua, ma anche neolaureati prevalentemente in ingegneria. Nelle scorse settimane sono stateassunte le prime 19 risorse, tra ingegneri e profili operativi. In particolare, i candidati sono stati inseriti nel Gruppo Hera e nelle società controllate in Emilia-Romagna (prevalentemente nella Direzione Acqua, in Heratech e in Inrete Distribuzione Energia) e nel Nord Est (in AcegasApsAmga e Hera Servizi Energia): si tratta di progettisti e operatori delle reti e degli impianti gas, acqua ed energia elettrica. Inoltre, è già pianificato l’avvio a breve di nuove aule per la...