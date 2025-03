Nuovi uffici del Tribunale, si avvicina il giorno dell’apertura

Questione ancora di qualche settimana, affinché il personale dedicato termini la formazione, e anche a Mirandola e Finale Emilia verranno aperti due Uffici di prossimità del Tribunale di Modena. A Mirandola troverà sede presso gli uffici dei Servizi Demografici. Le attività previste includono l’informazione e l’orientamento sulle procedure giudiziarie, in particolare in materia di volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno, interdizioni e inabilitazioni, accettazioni e rinunce di eredita`, formazione di inventari) e istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), il supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale, la redazione di istanze e atti, la raccolta e verifica degli allegati richiesti, la predisposizione e il deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente, nonché l’informazione sullo stato delle procedure in cui l’utente è coinvolto. L’iniziativa ha trovato suggello in una intesa firmata il 4 mazzo presenti Alberto Rizzo, presidente del Tribunale di Modena, Roberto Mariani, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena, Letizia Budri, sindaca di Mirandola, Claudio Poletti, presidente dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord, e Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena.

"Questo accordo – ha detto Rizzo - rappresenta un ulteriore passo verso un processo di facilitazione dell’erogazione dei servizi che non richiedano l’assistenza di un legale, senza dover necessariamente recarsi presso la cancelleria del Tribunale di Modena. Dopo le esperienze già avviate con gli uffici di prossimità di Pavullo e Carpi, la prossima apertura di due nuovi uffici nella Bassa modenese, uno a Finale Emilia e uno a Mirandola, consolida un percorso volto ad assicurare all’intera comunità modenese la copertura dei nostri servizi decentrati". "Questo servizio, che riteniamo possa avere un forte impatto sociale, - ha specificato la sindaca Budri - sarà fornito gratuitamente dal Comune di Mirandola attraverso i dipendenti dei Servizi Demografici, adeguatamente formati e supportati dagli strumenti informatici necessari".

Alberto Greco