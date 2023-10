Nuovo ambulatorio, proteste. I pazienti: "Centralino in tilt"

Partenza in salita per il nuovo ambulatorio ‘ASMED’ di piazza Borelli, presso il quale – dai primi di ottobre – si sono raggruppati e trasferiti sei medici di medicina generale del territorio di Pavullo. Diversi pazienti lamentano di aver avuto difficoltà nel mettersi in contatto telefonicamente con il centralino, poiché la linea sarebbe stata "perennemente occupata". Tra loro c’è Franco Migliori, 88 anni, che lunedì scorso ha avuto necessità di prendere appuntamento col proprio medico: "L’operatore ha risposto al telefono solo dopo 40 minuti di tentativi – racconta Franco –, e il primo appuntamento disponibile era a distanza di oltre una settimana. Più difficile ancora è stato riuscire a trovare una disponibilità per mia cognata: ho chiamato martedì e, dopo essere stato al telefono oltre due ore, non sono riuscito comunque a parlare con il centralino. Perciò, sono stato costretto, nonostante i miei problemi di salute, a salire in macchina e recarmi presso l’ambulatorio di persona. Ma se non avessi avuto la patente come avrei fatto? C’è un disagio soprattutto per le persone anziane, e sono preoccupato per questa situazione… fino a quando il mio medico aveva la propria segretaria, tutto era decisamente più semplice". A segnalare problemi a contattare il centralino tramite telefono o attraverso l’applicazione ‘Doctolib’ sono stati anche altri pazienti sui social: "Ho provato per tre giorni a contattare il numero invano – scrive una cittadina –. Alla fine, sono stata costretta a recarmi di persona". Un’altra paziente riferisce di aver provato a chiamare addirittura per "70 volte" prima di riuscire a parlare con l’operatore. In effetti, l’Ausl conferma che si sia verificato un problema tecnico temporaneo alla linea del centralino: "Nei primi giorni della settimana (9,10 e 11 ottobre) – spiega l’Azienda Usl – i cittadini di Pavullo che hanno contattato il nuovo ambulatorio di medicina di gruppo ASMED, che riunisce medici di medicina generale, potrebbero aver avuto qualche difficoltà a prendere la linea a causa di un problema tecnico al centralino. Nella giornata di giovedì il problema è stato completamente risolto con il potenziamento delle linee telefoniche collegate al centralino". L’Ausl si scusa con i cittadini di Pavullo per i disagi.

r.p.