Nuovo attacco dei ’no vax’ alla sanità: compare una scritta sul muro dell’ospedale

Era successo già in passato, quando al Centro Servizi dell’Ausl a Baggiovara, a fianco dell’ospedale, comparvero gigantesche scritte rosse lungo tutta la facciata frontale. E ora, dopo mesi, un’altra scritta no vax – questa volta di dimensioni ridotte – torna a macchiare i muri di un edificio sanitario, quelli dell’ospedale di Baggiovara. Una scritta in rosso, lasciata con un pennarello proprio all’interno della struttura, al piano terra, vicino a un guardaroba. Ad accorgersene, giovedì mattina, è stata la vigilanza dell’ospedale, che ha così tempestivamente informato la polizia dell’accaduto. La scritta – che fa riferimento a malori annessi al vaccino – è stata affiancata da una ’W’ cerchiata, simbolo per l’appunto del movimento no-vax. L’atto vandalico è stato poi temporaneamente coperto, in attesa di rimuovere la scritta definitivamente. Sul caso indaga la Digos, che ha eseguito un sopralluogo per capire chi è il responsaile.

Un caso che di certo non è isolato: dalla pandemia in poi, nel territorio modenese come in tante altre città del Paese, atti vandalici a firma dei no vax hanno infatti imbrattato le mura di diversi edifici. Tra questi casi rientra anche quanto successo a Sassuolo: erano i giorni immediatamente precedenti il Ferragosto, ed il vicesindaco Alessandro Lucenti rassicurava sui ritardi con i quali, sui social, alcuni cittadini chiedevano conto delle scritte ‘no vax’ con quali ignoti, a fine maggio, avevano deturpato le facciate delle scuole elementari Sant’Agostino di via La Spezia, zona Rometta.

Tempi tecnici, era stata la risposta del vicesindaco, che ieri seguiva in prima persona i lavori di cancellazione che hanno preso il via e si concluderanno entro la fine della settimana prossima, giusto in tempo per l’avvio dell’anno scolastico. Operazione non priva di complessità, viste le dimensioni – e l’estensione – delle scritte, e nemmeno così economica, visto che la ‘notte brava’ dei graffitari alla collettività costerà 20mila euro. "Ma le risorse le abbiamo messe a bilancio, poi si è trattato di affidare i lavori ma finalmente ci siamo", ha detto Lucenti, che dell’inizio delle operazioni ha dato notizia in mattinata con un post su facebook.

"Iniziamo a cancellare le opere di qualche ignorante! Entro l’inizio della scuola i lavori saranno ultimati, come promesso", ha scritto Lucenti, spiegando come il lato principale sia stato ripulito già nella giornata di ieri e come da qui ai prossimi giorni toccherà alle altre pareti imbrattate a fine maggio: non perde le speranze, Lucenti, che le indagini in corso possano aiutare a risalire ai responsabili.