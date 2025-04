Nuovo blitz dei ladri al consultorio, scassinati i distributori automatici

Un’altra incursione notturna dei ladri al consultorio familiare presso il centro servizi dell’Ausl in via Smerieri, 3 prospiciente l’ospedale santa Maria Bianca. I malviventi sono entrati nella sede del servizio dopo aver forzato una porta d’emergenza laterale, adiacente la farmacia comunale, che guarda via Fogazzaro. L’intrusione, avvenuta alle quattro della notte tra mercoledì e giovedì, è stata scoperta in seguito all’attivazione dell’allarme collegato con l’istituto di vigilanza. I vigilantes sono intervenuti sul posto con il supporto dei carabinieri. Stando ai primi rilievi, la porta dell’ambulatorio è risultata forzata come le cassettiere della scrivania e l’armadio contenente cartelle e farmaci.

Il raid è proseguito verso le macchine distributrici, al pianterreno dello stabile, che sarebbero state forzate per prelevare merendine e monete. La sgradita visita è proseguita nella saletta dove i dipendenti sostano in breve pausa asportando merendine e alcuni oggetti personali dei dipendenti del servizio.

Infine, i ladri sono fuggiti da una finestra al piano terra lasciando un’impronta visibile nella sedia servita ad oltrepassarla.

Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale furto di farmaci in dotazione al consultorio. A dicembre, la settimana precedente Natale alle tre di notte, i ladri s’introdussero al consultorio facendo man bassa di un cospicuo numero di computer in dotazione agli uffici. Flavio Viani