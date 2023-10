Nuovo campo sintetico: "Eccellenza per i giovani"

Inaugurato a Campogalliano il nuovo campo da calcio in sintetico al centro sportivo “Lauro Bolelli”. Un impianto completamente riqualificato che potrà essere utilizzato anche feste ed eventi. Presente il presidente della Regione Stefano Bonaccini: "Investiamo in luoghi vitali per le nostre comunità – ha detto –. E ai giovani che fanno sport dico: divertitevi, impegnatevi, ma sempre con lealtà e rispetto dell’avversario, e già così sarete tutti grandi campioni". Omologato fino alla categoria Eccellenza, potrà ospitare anche partite e allenamenti del settore giovanile e le scuole. Dalla Regione un contributo di 300mila euro a fronte di una spesa di 570 mila euro. In provincia di Modena sono stati finanziati complessivamente 21 impianti: 7,1 milioni il finanziamento regionale che hanno generato interventi per 21,6 milioni di euro. "Uno spazio come questo offre a tante persone, in particolare a tanti ragazzi e ragazze, una nuova possibilità di condividere una passione, mettersi alla prova, oltre che praticare attività sportiva e fisica – ha proseguito Bonaccini –. In questi anni insieme ai Comuni abbiamo finanziato tantissime strutture, ristrutturate o costruite ex novo, grazie soprattutto al piano regionale sull’impiantistica sportiva che ha rappresentato, e rappresenta tuttora, un investimento senza precedenti dedicato a luoghi spesso vitali per le comunità locali. Credo oggi si possa dire che non sbagliammo quando decidemmo di fare dello sport una leva fondamentale di crescita per le persone e di valorizzazione dei territori".