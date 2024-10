Nuovo cantiere in via Magellano: "Così si chiude l’anello ciclabile"

Partiti in Via Magellano i lavori per il rinnovo della rete idrica e per la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale di collegamento con via Grizzaga e via dei Navigatori. Nel dettaglio, le attuali condutture dell’acquedotto saranno sostituite da una nuova linea, e contestualmente sarà realizzato un nuovo tratto ciclopedonale. Nell’ambito dei lavori, sono previsti l’eliminazione di barriere architettoniche, la riqualificazione del verde - sarà necessario sostituire 13 piante con 20 nuovi esemplari - e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione. Il nuovo tratto ciclopedonale completa il progetto di ‘connessione ciclabile’ della zona, finanziato con 900mila euro messi a disposizione dal PNRR: il progetto comprende anche i tratti ciclopedonali già realizzati tra Via Claudia e Via Grizzaga e in Via Speri: ad opere ultimate, si pedalerà in sede protetta da Via Claudia e Via Grizzaga sia verso la Giardini che il centro ed il Terminal Bus.