Nuovo caso sospetto a Medolla. Non confermato quello a San Felice

Resta alto l’allarme nell’Area Nord dove sono sempre più frequenti i casi confermati (San Prospero, Concordia) ed i sospetti di Chikungunya, la malattia virale trasmessa dalle punture della zanzara tigre (Aedes albopictus). Ieri l’annuncio di un caso sospetto a Medolla. Lo ha reso noto il Comune, che ha informato essere ancora in corso gli accertamenti da parte dell’Ausl per confermare quello che per ora è ancora un sospetto. Tanto è bastato per alzare le barriere di guardia atte a circoscrivere l’area dove si è verificato il caso. Come previsto dal Piano regionale per la Sorveglianza e il Controllo è stato disposto l’avvio del piano di disinfestazione, intervenendo con trattamenti adulticidi e larvicidi. Partiti già dalle 23 di ieri, proseguiranno oggi con interventi straordinari nelle zone di via Bruino (dal civico 63 al 73 compresi); via Pertini (dal civico 2 all’8 compresi e dal civico 1 al 5 compresi); via Adenauer (dal civico 2 al 4 compresi); via Caduti (dal civico 41 al 43 compresi e dal civico 54 al 58 compresi); via Matteotti (dal civico 6 al civico 20/B compresi e dal civico 1 al 17 compresi). Nella zone interessate il Comune ha provveduto ad avvisare con volantini consegnati casa per casa. E sempre oggi sono partiti gli interventi adulticidi nelle aree pubbliche, che proseguiranno fino a tutto domani sempre in orario notturno dalle 23. In caso di maltempo i trattamenti saranno eseguiti il giorno seguente.

Per un nuovo sospetto, un altro viene scongiurato ed è il caso per il quale si era temuto nella giornata di lunedì a San Felice. Non essendo stato confermato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl gli interventi adulticidi e larvicidi programmati in questo Comune sono stati sospesi.

Alberto Greco