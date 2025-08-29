Nuovo caso sospetto di Chikungunya. Ma il focolaio è sotto controllo

Nuovo sospetto caso di

Chikungunya a Modena. Scatta quindi, nelle notti tra il 28 (ieri) e il 31 agosto, una serie di interventi di disinfestazione. Il piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Al momento i casi accertati di Chikungunya in provincia di Modena sono 63. Si tratta di 25 uomini e 38 donne, compresi tra i 14 e i 98 anni. Nessuno è in gravi condizioni. Il comune principalmente coinvolto è Carpi con 57 casi, a cui si aggiungono i comuni di Modena, San Prospero, Concordia sulla Secchia e Soliera. Molti dei casi, spiega la Ausl, sono da considerarsi non più a rischio di trasmissione del virus e non richiedono, quindi, disinfestazioni straordinarie. La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura delle zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Il periodo durante il quale il virus è trasmissibile attraverso la puntura della zanzara va da due giorni prima dell’esordio dei sintomi a circa sette giorni dopo.