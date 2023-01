Nuovo centro per l’impiego, via al cantiere

di Vincenzo Malara

Le notizie sono due. O meglio, tre. La prima è che il nuovo Centro per l’Impiego di Modena in via del Mercato aprirà al pubblico entro fine 2024; la seconda è che sarà la struttura di questo tipo più grande in Emilia-Romagna, nonché (e qui siamo alla terza notizia) la prima in Italia, dedicata alla ricerca del lavoro, ad avere beneficiato dei fondi del Pnrr. Ieri è stato il giorno X, con la consegna del cantiere alla ditta Iti Impresa Generale spa che riconvertirà l’edificio ex Stallini in uno snodo fondamentale, e ultra-moderno, per mettere in contatto con sempre maggiore efficacia la domanda e l’offerta di lavoro e di formazione. L’intervento – dal valore di quasi 6,5 milioni di euro (3,6 dall’Agenzia del Lavoro regionale, 1,4 milioni dal Comune di Modena, 1,1 dal Pinqua-Pnrr e 315mila euro da CambiaMo) – consentirà di recuperare oltre 2mila metri quadrati di superficie utile, distribuiti in tre blocchi che ricalcano lo sviluppo longitudinale della ex Stallini su due piani, alternati a due ambienti porticali vetrati a tutta altezza, dove ci saranno gli accessi all’edificio, sia per il pubblico che per i dipendenti che saranno circa una sessantina. I tempi? Ci vorranno all’incirca 19 mesi – è già iniziata la prima fase di accantieramento – per vedere ‘chiavi in mano’ il Centro per l’Impiego, che si inserirà appieno nel quadro della rigenerazione dell’area a nord di Modena, protagonista di una profonda trasformazione urbanistica e sociale, avviata con il Progetto Periferie e proseguita con il Pinqua, il Piano nazionale per la qualità dell’abitare, nell’ambito del Pnrr. La consegna del cantiere tra il Comune e la ditta è avvenuta nel cuore dell’ex Stallini, in evidente stato di degrado dopo anni di bivacchi e vandalismi. Presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla, la direttrice dell’Agenzia regionale per il lavoro Paola Cicognani, il presidente della società di trasformazione urbana CambiaMo spa, soggetto attuatore dell’intervento designato dal Comune di Modena, Giorgio Razzoli e la direttrice generale del Comune di Modena Valeria Meloncelli. Per il primo cittadino "è una giornata storica. Ridiamo vita alla Stallini, creando un luogo che metterà in contatto imprese e lavoro. Continuiamo a riconquistare i luoghi della città, rigenerando e donando un’anima sociale. Vogliamo mantenere gli impegni, trasformando le promesse in cantieri". L’assessore regionale Colla plaude ad "un grande investimento che darà valore al lavoro pubblico. Ringrazio il sindaco per la velocità con cui è stato avviato l’ intervento che consoliderà la democrazia, mettendo in contatto il Centro per l’impiego con le persone fragili, le imprese e i professionisti". L’edificio di via del Mercato sarà predisposto per accogliere elevati flussi di pubblico con spazi definiti secondo un preciso ordine dettato dalla tipologia di utenza e dal tipo di attività richiesta, quindi, con l’organizzazione di tre aree distinte destinate ai diversi target (utenti abituali, utenti fragili, aziende e professionisti) come le più moderne strutture per l’impiego. Alla sua consegna e apertura al pubblico, il nuovo Centro per l’impiego sarà una struttura con caratteristiche di elevata efficienza energetica NZEB (Nearly Zero Energy Building), sostenibilità ambientale, senza barriere architettoniche e con parametri superiori ai limiti di legge dal punto di vista del rischio sismico. Non resta che aspettare il 2024.