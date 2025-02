"Nuovo commissariato, i lavori ripartiranno"

Dopo un lungo stallo, si palesa un’accelerazione a breve nella realizzazione della nuova sede del Commissariato Polizia di Stato e Stradale di Mirandola. La svolta annunciata dalla recente visita istituzionale lunedì nella Città dei Pico del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, dedicata al tema della sicurezza sul territorio.

Durante la presenza alla sede del Commissariato di via Fulvia il sottosegretario, accompagnato dal questore dottoressa Donatella Dosi e dalla sindaca Letizia Budri ha incontrato il dirigente Giuseppe Madonia e il personale in servizio, ribadendo l’impegno del Governo nel supportare le forze dell’ordine per garantire strumenti sempre più efficaci per la tutela della sicurezza pubblica, sia sul fronte dell’integrazione degli organici, che, nel caso di Mirandola, della sede.

Per questo durante l’incontro si sono riepilogati i passaggi condivisi per la definitiva integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione della nuova sede del Commissariato all’Ex-Gil, il cui cantiere a breve verrà riattivato. I lavori aggiudicati nel 2021 dovevano terminare nel 2023, ma esigenze di effettuare ulteriori verifiche progettuali hanno di fatto portato al blocco del cantiere, che risulta non essere mai partito e versa in una condizione di pessimo decoro e di sconsolante abbandono. Prima di recarsi al Commissariato PS, l’onorevole Molteni ha fatto visita anche al Comando della Polizia Locale, compiacendosi per le strategie messe in campo per garantire la sicurezza del territorio.

"La presenza del sottosegretario Molteni – ha commentato la sindaca Letizia Budri - rappresenta un segnale forte di attenzione da parte dello Stato verso il nostro territorio. Rafforzare il rapporto diretto tra le istituzioni locali e il Governo è fondamentale per rispondere con efficacia alle esigenze di sicurezza dei cittadini". Sull’argomento ha assicurato il proprio interessamento anche il senatore Michele Barcaiuolo, segretario regionale di Fratelli d’Italia. "Come Fratelli d’Italia – ha detto l’esponente di FdI – plaudiamo alla decisione del Governo di integrare le risorse economiche per il definitivo trasferimento del Commissariato di Mirandola, perché è essenziale che le forze dell’ordine possano operare in strutture adeguate e nelle migliori condizioni logistiche. La sicurezza non è uno slogan, ma una priorità su cui continuiamo a lavorare con determinazione".

Alberto Greco