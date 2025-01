Nuovo defibrillatore a Torre Maina: ecco la mappa dei dispositivi

Continua a crescere, a Maranello, il numero di defibrillatori a servizio della collettività. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti provveduto ad installare un nuovo dispositivo (frutto di una donazione da parte del Comitato Maranello Tipico) a Torre Maina, all’ingresso del centro abitato.

L’inaugurazione ieri mattina, alla presenza del Sindaco Luigi Zironi, del Parroco di Torre Maina don Pierino Sacella, delle associazioni attive sul territorio in ambito sociale e sanitario, delle attività economiche situate nei pressi del centro abitato, della Giunta e di consiglieri comunali. Si tratta del 33esimo defibrillatore messo a disposizione della comunità: l’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che fa riferimento al progetto ’Maranello Cardioprotetta’, avviato dal Comune nel 2015 che, oltre a dotare diversi punti del territorio di defibrillatori automatici esterni, ha visto la formazione di centinaia di persone tra operatori delle società sportive, volontari delle associazioni, personale delle scuole, dipendenti pubblici e della Polizia locale, che può contare anche su dispositivo collocato a bordo di un’auto di pattuglia.

Nel corso degli anni, sul territorio comunale i defibrillatori sono stati installati presso diverse scuole e impianti sportivi come nel centro della città (piazza Libertà, piazzetta Nelson Mandela, terminal bus, l’oratorio parrocchiale) e nelle zone cittadine più frequentate come la farmacia Comunale e il museo Ferrari oltre che nella sede del Gruppo Alpini Maranello, al circolo Arci, presso l’Associazione Amici del Cavallo di Gorzano, all’oratorio parrocchiale, al terminal bus, a San Venanzio in via Abetone Superiore, al centro giovani, al parco delle Città di Pozza, al parco dello Sport, nella farmacia di Gorzano e nel parco di quartiere di Torre Maina.