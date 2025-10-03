Il sindaco fischiato

Sergio Gioli
Il sindaco fischiato
Modena
CronacaNuovo defibrillatore al circolo Cibeno Pile
3 ott 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Nuovo defibrillatore al circolo Cibeno Pile

Il circolo Cibeno Pile di Carpi potrà contare su un nuovo defibrillatore che sarà a servizio non solo dei soci e dei frequentatori del circolo ma anche del quartiere. L’apparecchio è stato donato da Team Enjoy nell’ambito del progetto di cardioprotezione per contrastare l’arresto cardiaco improvviso che l’associazione ha avviato nelle comunità di Carpi, Formigine, Modena e Nonantola. La consegna del defibrillatore – acquistato grazie ai fondi raccolti nella serata ‘Rock’n’pizzica’, organizzata il 13 settembre in collaborazione dal circolo e dall’associazione, che sono stati integrati da Team Enjoy – ai rappresentanti del circolo Cibeno Pile è avvenuta ieri in municipio. L’apparecchio è passato dalle mani di Nicola Ortugno, fondatore e presidente di Team Enjoy a quelle di Graziano Metadelli, presidente del circolo, alla presenza di Tamara Calzolari, assessora alle Politiche sociali, Rita Saetti e Anna Maria Cipolletta, del circolo Cibeno, Luca Gherardi, tecnico del 118 di Modena e del Pronto soccorso di Carpi, attivo nel progetto Scuole & Dae. Lo strumento in dotazione al circolo Cibeno entrerà nella rete dei Dae della Regione, sarà mappato e inserito nell’app Dae RespondEr: questo permetterà a chiunque abbia scaricato l’app, di sapere che, in caso di necessità c’è un defibrillatore nelle immediate vicinanze (www.118er.it/dae).

