Nuovo direttivo per l’Avap: oltre 200 volontari e 5 ambulanze

Nuovo direttivo per AVAP Formigine, l’associazione di volontariato con sede in via Sant’Onofrio che da oltre 25 anni svolge la propria, meritoria, attività sul territorio. Oltre 200 volontari a garantire servizi per 365 giorni l’anno, anche grazie a cinque ambulanze, tre delle quali adibite a servizi interospedalieri, assistenza a gare, eventi e manifestazioni e 2 adibite a servizio di Emergenza Urgenza Territoriale. Luca Ruggeri presidente, Fabio Poppi vicepresidente, Giacomo Luca Baisi tesoriere, Daniela Nonato segretaria e Maurizio Vandelli, Antonella Ferrari, Barbara Rinaldi, Maria Grimaldi e Angelo Martinelli consiglieri: questo il nuovo direttivo di un’associazione che, oltre a gestire l’emergenza sanitaria e il trasporto degli ammalati, porta avanti la divulgazione presso la cittadinanza degli elementi di primo soccorso, con corsi e momenti di formazione. Oltre ai servizi ordinari, in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, l’AVAP formiginese ha attivato una raccolta di beni primari da destinare alle popolazioni romagnole. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale dell’associaizone (avapformigine.it).