Nuovo Diurno, la famiglia Pavironica visita il Duomo di lego

Anche la famiglia Pavironica al completo, con Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo, andrà in visita al Duomo in lego esposto al Nuovo Diurno di piazza Mazzini, nella mattinata di sabato 10 febbraio. L’appuntamento, intorno alle 10.30, nell’ambito dei giorni del Carnevale. L’esposizione, che ha raggiunto quasi 7mila visitatori, sarà aperta fino a domani, a ingresso libero e con orario continuato dalle 9.30 alle 19. E prosegue, intanto, anche la raccolta di vecchi mattoncini di lego bianchi che aiuteranno Giorgio Ruffo, l’autore dell’opera, a completare il sito Unesco in miniatura anche con la costruzione della Torre Ghirlandina, che si prevede sarà alta tre metri circa.

Il Duomo in lego misura due metri e mezzo di lunghezza e poco più di uno in altezza, per circa 110 chili di peso, ed è costruito con oltre centomila mattoncini vecchi, materiale di scarto per i collezionisti, che erano invece perfetti per rendere le diverse gradazioni di colore del marmo della Cattedrale come ha spiegato lo stesso autore. La composizione è stata realizzata in scala 1:30, sulla base di tantissimi sopralluoghi, rilievi fotografici e misurazioni a cui è seguita una grande quantità di calcoli matematici per stabilire le proporzioni corrette. Ruffo ha solo incastrato alla perfezione i suoi materiali, seguendo la regola fondamentale di non modificare i mattoncini, non incollarli e non colorarli. L’esposizione, che ha il patrocinio del Comune, è realizzata da Aseop per raccogliere fondi da destinare alla costruzione della seconda Casa di Fausta che ospiterà pazienti giovani e adulti in cura al Policlinico di Modena. Chi vuole contribuire al progetto può farlo ’accendendo’ le luci del Duomo di Lego con un’offerta da 1 euro (finora, con questo sistema, ne sono stati raccolti poco più di un migliaio). L’iniziativa di Aesop è realizzata con il contributo di Brick imagination, Alai elettronica, Sai illuminazione, Tieffe lo spazzacamino, Frame at work.

La seconda Casa di Fausta sarà realizzata ristrutturando villa Mirella Freni a Baggiovara.