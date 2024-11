Nuovo Diurno, visita teatralizzata

Si intitola ’Oh Tebaldi!’ la visita guidata teatralizzata al Nuovo Diurno di piazza Mazzini in programma domani: un viaggio nel passato alla scoperta della storia e della bellezza di un ambiente che unisce modernità e tradizione. Due le partenze previste, alle 15.30 e alle 17.30, con un massimo di 35 partecipanti per turno, per questo è necessario prenotarsi sul sito Visitmodena. Il ritrovo dei partecipanti è 10 minuti prima dell’inizio della visita, all’ingresso del Nuovo Diurno, scendendo le scale da piazza Mazzini. Gli attori, con l’accompagnamento delle arie di Renata Tebaldi che canteranno dal vivo, guideranno i visitatori nella struttura rinnovata, illustrando la funzione originale dell’Albergo Diurno, dove gli elementi degli anni Trenta come due bagni storici e la sala usata un tempo dai barbieri sono stati restaurati, come luogo destinato soprattutto ai cittadini con bagni pubblici e servizi alla persona.