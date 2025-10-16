Nuovo Eurospar, taglio del nastro. Poletti: "È un negozio di vicinato"

Folla ieri mattina per l’inaugurazione del nuovo Eurospar di via Manzoni angolo Giovanni XXIII (area ex Blumarine). Il team del nuovo punto vendita, 1.435 metri quadrati di superficie di vendita, conta 42 colleghi/e, di cui 32 nuovi assunti. A guidarli lo store manager Giacomo Oliviero. Il taglio del nastro, al quale è seguita una festa apprezzata dai tanti cittadini intervenuti, si è svolto alla presenza dell’assessora al commercio ed economia di vicinato Paola Poletti. A fare gli onori di casa, il direttore regionale per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban e il capo area Emilia-Romagna canale Despar ed Eurospar di Despar Nord Alessandro Arduini. Presenti anche don Carlo Bellini, per la benedizione, e Gianguido Tarabini, figlio di Giampaolo e Anna Molinari, fondatori di Blufin spa ed ex proprietari dell’area nella quale è sorto il nuovo supermercato. "Questa struttura rappresenta un cambio di passo nella politica distributiva – ha affermato l’assessora Poletti –. L’esercizio commerciale è a tutti gli effetti un negozio di vicinato in quanto inserito in una densa realtà residenziale. Auspichiamo che questo possa essere un passo concreto verso un modello di sviluppo urbano sostenibile, orientato alla prossimità, al rafforzamento del tessuto sociale e alla riduzione dell’impatto ambientale, grazie alla limitazione degli spostamenti veicolari per l’approvvigionamento alimentare".

L’intervento prevede anche la realizzazione di oltre 1.500 metri quadrati di parco pubblico, insieme al miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle reti di servizio.