Nuovo gattile, individuata l’area. Sorgerà in via Martinelli

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la variante urbanistica per la realizzazione del nuovo gattile intercomunale. L’area individuata è in via Ivano Martinelli, su terreno di proprietà comunale tra le frazioni di Fossoli e San Marino, e andrà a sostituire quella attualmente esistente, che tuttavia sarà sfruttata sia per il ricovero di animali vaganti, sia per l’ampliamento del Canile confinante.

Il finanziamento per l’intervento è di un milione di euro, di cui 600 mila euro donati dalla fondazione Virginia Lorenzini di Soliera, e gli altri tramite risorse dell’Unione Terre d’Argine. Il progetto prevede la costruzione, su una superficie di quattro mila metri quadri, di due strutture: una destinata all’accoglienza, accettazione e adozione dei felini; l’altra adibita a locali di servizio per gli addetti, magazzino e deposito.

Inoltre saranno realizzati 8 edifici ‘oasi’ di piccole dimensioni per il ricovero animali in aree verdi, e altre piccole strutture per la degenza di animali malati. Sarà possibile ospitare 350 felini nel pieno rispetto delle disposizioni della legge regionale in merito al benessere animale. In particolare, tutti i locali saranno adeguatamente illuminati, capaci di garantire idonea aerazione, nonché adeguatamente riscaldati e coibentati per garantire il massimo benessere possibile.

Inoltre, al fine di garantire una riduzione dei fabbisogni energetici è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 16 kW, da posizionare in copertura all’edificio principale.