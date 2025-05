Nuovo laboratorio di robotica all’istituto Levi

Taglio del nastro speciale ieri mattina all’istituto Primo Levi di Vignola. Sono stati infatti inaugurati l’adeguamento sismico dei laboratori, effettuato dalla Provincia di Modena, e un nuovo laboratorio di robotica finanziato con fondi del Pnrr.

A illustrare l’intervento è lo stesso dirigente scolastico dell’istituto, Luigi Vaccari, che spiega: "Questa mattina (ieri, ndr) c’è stata di fatto una doppia inaugurazione: abbiamo infatti presentato innanzitutto l’intervento della Provincia di Modena per l’adeguamento sismico di tutta la zona laboratori, ora completamente messa a norma. All’interno di quest’area, è stato poi inaugurato il laboratorio innovativo di robotica finanziato con 165mila euro dal Pnrr. Questo spazio ci consentirà di costruire per i nostri studenti percorsi e competenze sempre più vicini al mondo del lavoro. In altri termini, dal prossimo anno scolastico saremo completamente operativi per sviluppare ulteriormente alcune professioni digitali del futuro. Gli spazi dei laboratori riqualificati dalla Provincia, invece, sono già operativi da qualche settimana".

"In particolare, la Provincia di Modena – spiega una nota dello stesso ente provinciale - ha eseguito (per un importo di 200mila euro) alle officine dell’Istituto Levi un intervento straordinario per il miglioramento della sicurezza degli elementi strutturali in calcestruzzo. I lavori, realizzati dalla ditta Emiliana Finiture srl di Modena, hanno riguardato il rafforzamento di alcuni elementi portanti verticali mediante incamiciatura dei pilastri, il consolidamento delle principali travi portanti attraverso incamiciatura e l’applicazione di tessuti in fibra d’acciaio.

L’istituto Levi di Vignola conta, per l’anno scolastico in corso, 57 classi per 1376 studenti, offrendo diversi indirizzi di studio, tra cui l’istruzione liceale con il scientifico opzione scienze applicate, l’istruzione tecnica settore tecnologico con gli indirizzi in elettronica ed elettrotecnica e un percorso di istruzione professionale, con servizi commerciali e manutenzione e assistenza tecnica, tutti coordinati dal dirigente scolastico Luigi Vaccari. Inoltre, nel corso della mattinata, si è tenuta anche la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell’Istituto che hanno completato il loro percorso di studi nell’anno scolastico 2024-2025".

Presente all’inaugurazione anche Daniela Fatatis, assessora all’Istruzione del Comune di Vignola.

Marco Pederzoli