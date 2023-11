Nuovo look per il centro storico

"Sul centro storico attenzione continua e azioni coordinate". Con queste parole l’amministrazione comunale, in una nota, replica alle critiche che, da più parti, sono piovute nei giorni scorsi all’indomani dell’installazione del cordolo lungo via Ponte Muratori, che impedisce a chi proviene da Savignano di svoltare verso il centro storico (a proposito: i birilli del cordolo che erano stati divelti sono stati rimpiazzati). "Giovedì 30 novembre – annuncia così l’amministrazione – verranno consegnati i lavori per il secondo stralcio della riqualificazione dell’illuminazione pubblica, quello che riguarda le aree sottoposte a vincolo di tutela, prevalentemente il centro storico (costo totale dell’intervento superiore ai 616mila euro). In gennaio, il presidio di Vignola della polizia locale si sposterà nei nuovi locali acquistati dal Comune. Già depositati nei magazzini comunali i materiali necessari alla sistemazione della pavimentazione, dissestata in più punti, di piazza Garibaldi (15mila euro di lavori). Alle battute finali il concorso di progettazione sulle aree centrali di Vignola (100mila euro di finanziamenti dal Fondo coesione). Già decisi l’implementazione del numero degli spazzamenti e il riordino dei carrellati. Sul centro storico l’attenzione dell’Amministrazione è continua e coerente. Ai primi di dicembre sarà disponibile lo studio di fattibilità (da perfezionare) conseguente al concorso di progettazione: da lì partirà il confronto".

Ed ecco la questione del cordolo. "Si inquadra nelle azioni indifferibili – specificano dal Comune – l’adozione di un cordolo. La richiesta di intervenire è arrivata, a più riprese, da numerosi residenti. Nell’autunno del 2022 è stata affidata a uno studio specializzato un’analisi trasportistica. L’esito non lascia spazio a dubbi: nell’ora di punta della mattina oltre l’80% del flusso in transito su via Muratori e Barozzi è costituito da veicoli che utilizzano quell’asse come semplice scorciatoia, congestionando un’area già di per sé delicata, mettendo a rischio la sicurezza di ciclisti e pedoni e non producendo, in un’ultima analisi, alcun beneficio per le attività del centro storico. Il cordolo è una prima misura che abbatte significativamente il problema. Nei prossimi mesi verranno verificati gli esiti di questo intervento e se ne valuterà l’evoluzione verso misure più strutturali. L’Amministrazione comunale ha sempre agito ricercando il massimo coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni territoriali e delle parti sociali".

Marco Pederzoli