"Nuovo maxi canile entro l’estate"

Entro l’estate, Spilamberto avrà un nuovo canile e gattile. Ad annunciarlo è il sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini, che ha fatto il punto sui lavori in corso per realizzare questa nuova struttura, la quale sorgerà in via Macchioni, dove un tempo c’erano le omonime cave di ghiaia. "L’opera – spiegano dal Comune – prevede 40 stalli, oltre ai locali destinati agli operatori e al personale sanitario. Sarà dotata di ampie aree verdi e ha un costo previsto di 480.000 euro.

Le dimensioni della struttura consentono di attivare convenzioni con altri comuni, come già succede (attualmente, infatti, il canile di Spilamberto che si trova in via Ponte Marianna ospita anche i cani randagi di San Cesario, ndr). All’interno dell’area saranno predisposti spazi per i visitatori nei quali sarà possibile incontrare e conoscere gli animali da adottare". Una curiosità non certo irrilevante di quest’opera è data dal fatto che ben 140.000 euro per realizzarla sono stati donati, per lascito testamentario, da Gloria Nadia Gori, castelfranchese deceduta l’8 marzo 2018, "sempre molto vicina, durante la sua vita – ha ricordato il sindaco – al canile di Spilamberto".

Lo stesso Costantini poi ha commentato: "Come amministrazione comunale, abbiamo sempre lavorato affinchè il canile potesse rimanere su Spilamberto (altri comuni dell’Unione hanno esternalizzato il servizio, ndr), non solo per un discorso di benessere animale, ma anche perché riveste un ruolo sociale.

Attorno ad esso ruotano infatti diverse attività di volontariato e, siccome Spilamberto vuole essere una comunità coesa, lo fa anche prendendosi cura dei propri cani. Crediamo oltretutto che il canile sia un ottimo strumento di socializzazione per le persone e offra l’opportunità di diventare esseri umani migliori, prendendosi cura dei cani che vengono abbandonati".

Ancora Costantini ha poi aggiunto: "Il nuovo canile di Spilamberto riveste un ruolo fondamentale per il benessere animale, tema su cui l’amministrazione comunale sta lavorando da tempo. Poterlo costruire è finalmente la realizzazione di un sogno di comunità, reso possibile anche grazie alla generosità di Gloria Nadia Gori. Grazie anche ad Enpa che continua con impegno e professionalità a mandare avanti la struttura attuale". Marco Pederzoli