Nuovo mezzo per disabili e anziani

Festa del volontariato a Sestola e inaugurazione di un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità, finanziato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e all’instancabile lavoro dei volontari. Il nuovo mezzo va a integrare la flotta dell’Avap, associazione che, oltre all’emergenza urgenza, si occupa del supporto sociale per l’attività di dialisi e trasporto di persone disagiate, anziani o con handicap. "Speriamo che questo mezzo, insieme agli altri, possa garantire un buon supporto al gigantesco lavoro che i nostri volontari svolgono quotidianamente, e fungere da faro in un momento in cui il volontariato soffre per la carenza di risorse sia umane che economiche", è il commento del dottor Simone Pelloni, presidente dell’Avap Sestola organizzatrice dell’evento. In Piazza della Vittoria si è anche tenuto anche un momento gastronomico grazie al contributo dei volontari Avap e del gruppo "Lupi di Vesale". "É stata un’occasione di incontro tra l’associazione e il paese che in questo periodo dell’anno pieno di villeggianti – sottolinea Pelloni -. Fondamentali le donazioni di alcune aziende quali la Monte Cimone di Fanano, il Consorzio Cioni di Fanano, e l’aiuto di Augusto Biolchini di Vesale e di Giorgio Pelloni di Sestola. La finalità è garantire la raccolta di fondi per il mantenimento dell’Associazione".

w. b.