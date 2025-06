Nuovo monitor per l’Oncologia dell’ospedale

L’ospedale di Vignola si arricchisce di un nuovo importante strumento, grazie all’impegno di una realtà che ormai da diversi anni collabora con il nosocomio locale. L’associazione "Io sto con voi" ha infatti donato un dispositivo che punta a migliorare l’assistenza ai pazienti seguiti dal day service oncologico.

L’altra mattina, in particolare, l’associazione ha consegnato al reparto un nuovo monitor multiparametrico. La strumentazione verrà utilizzata dal personale infermieristico e medico per le infusioni farmacologiche all’interno delle stanze e negli ambulatori destinati alle visite.

L’apparecchiatura consentirà il monitoraggio dei parametri vitali (in particolare della pressione arteriosa non invasiva, della frequenza del polso e della saturazione di ossigeno), contribuendo a garantire maggiore sicurezza e qualità nell’assistenza ai pazienti.

Alla donazione erano presenti, tra gli altri, la sindaca di Vignola, Emilia Muratori; la direttrice sanitaria dell’Azienda Usl di Modena, Romana Bacchi; la direttrice del distretto sanitario di Vignola, Federica Casoni; l’ematologo Francesco Soci; Silvia Monti, presidente dell’associazione "Io sto con voi", e Tiziana Savigni, titolare dell’omonima sanitaria che ha reso possibile la donazione. Con loro il gruppo medico e infermieristico che quotidianamente accoglie e assiste i pazienti.

Non è la prima volta che "Io sto con voi" dimostra concretamente attenzione per il day service oncologico. Già in passato, infatti, l’associazione si è resa protagonista di donazioni importanti, come per esempio una sonda ecografica wireless e un sistema Pilot per il posizionamento dei cateteri venosi.

La direttrice dell’Ausl di Modena, Romana Bacchi, ha commentato: "L’associazione "Io sto con voi", che ringrazio, si conferma un supporto preziosissimo per l’ospedale di Vignola, una vera e propria alleata nell’assistenza alla comunità. Questa nuova donazione destinata al day service oncologico rappresenta un valore aggiunto non soltanto dal punto di vista dell’ampliamento delle strumentazioni a disposizione, ma uno stimolo a garantire un ambiente di cura sempre più umano e vicino alle situazioni più delicate". La presidente dell’associazione, Silvia Monti, ha aggiunto: "Grazie al generoso contributo della Sanitaria Tiziana, la nostra associazione ha potuto acquistare un monitor multiparametrico. Esprimiamo un sentito ringraziamento per il sostegno concreto alla salute e al benessere dei pazienti".

Marco Pederzoli