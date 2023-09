Nuovo nido a Formigine: outdoor e laboratori di inglese

E’ stato inaugurato ieri, il nido Colibrì in via Sant’Onofrio a Formigine. La struttura, a gestione privata, rappresenta il decimo nido presente sul territorio comunale e ha già iniziato a lavorare all’ambientamento di 15 bambini, le cui famiglie possono usufruire del bonus INPS per l’abbattimento della retta.

L’offerta educativa comprende laboratori di lingua inglese con una madrelingua specializzata nella fascia 0-3 anni. Ampio spazio verrà dato all’outdoor education anche grazie alla coordinatrice pedagogica Michela Schenetti, docente universitaria. Per fare questo, tante attività verranno studiate per essere realizzate fuori, sia in un piccolo giardinetto esterno alla struttura sia nel vicino parco di Villa Sabbatini.

"Inaugurare un nido rappresenta un momento particolarmente importante per una comunità perché significa pensare ai nostri bambini e, quindi, al nostro futuro" ha detto il vicesindaco Simona Sarracino.