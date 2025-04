Nuovo nido Sant’Agnese: "Spazi curati e innovativi. Al centro i diritti dei bimbi"

È stata ufficialmente inaugurata ieri l’ala dell’asilo nido ‘Sant’Agnese’ (24 posti), che va ad aggiungersi alla già esistente scuola dell’infanzia, in piazza Riccò. Le due strutture, che nel complesso accolgono 55 bambini, gestite dalla fondazione ‘Opera Pia Pini Santa Caterina Ets’, in seno alla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne), diventano una parte integrante del servizio scolastico 0-6. "Con 21 scuole attive, la Fism accoglie 1700 bimbi in città e circa 4500 sulla provincia – commenta Daniela Lombardi, vicepresidente Fism – e occupa centinaia di operatori. Grazie alle convenzioni col Comune non solo si rende un servizio, ma si sottolinea come i valori dell’organizzazione e delle Arcidiocesi di Modena e Nonantola siano quelli di ‘comunità e partecipazione’. Una partecipazione – continua – di benefattori, volontari, operatori che si sono impegnati per portare avanti il progetto". "Effettivamente tanto sono giovani le insegnanti, che già da ottobre seguono i primi bambini del nido – chiosa Angela Federico, coordinatrice –, quanto è vecchia la struttura: nata nel 1910 per dare ‘asilo’ ai piccoli rimasti orfani, poi presa in carico dalle Madri Canossiane e arrivata fino ad oggi". All’inaugurazione erano presenti anche Federica Venturelli, assessora alle politiche educative, e il sindaco Massimo Mezzetti, taglio del nastro affidato ai bimbi presenti, alla presenza di don Alberto Zironi. Illustrati poi gli spazi "ben curati e innovativi".

Una struttura moderna che applica il sistema STEM (volto a incoraggiare la curiosità e la scoperta con gioco e attività) usufruendo del grande giardino condiviso dalla chiesa e dalla scuola e prevede anche un approccio ‘bi-lingua’ all’apprendimento. L’insegnante di inglese Isabella Savino accompagna i bambini nel corso della giornata "così da dare loro la possibilità di apprendere con naturalezza sia l’italiano che l’inglese". "Il dialogo fra istituzioni e chiesa – precisa Francesca Venturelli – è un arricchimento del welfare. Dai confronti nascono l’evoluzione e l’integrazione".

Mezzetti ha sottolineato "l’importanza di cooperare e di essere utili agli altri" e ha ricordato "il percorso storico di una città che è stata la prima in Italia a dotarsi di un accordo tra Comune e Fism. Si è trattato di un primo esempio di integrazione tra pubblico e privato utile ad ampliare l’offerta educativa modenese". La struttura ha ricevuto la benedizione di don Luigi Biagini.

Francesco Lolli