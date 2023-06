Nuovo ospedale, altro passo avanti

La Regione Emilia-Romagna ribadisce il proprio impegno per la realizzazione del nuovo ospedale di Carpi.

Nello specifico, investirà quasi 200 milioni di euro nel settore sanitario, con l’obiettivo principale di costruire gli ospedali di Carpi, Piacenza e Cesena.

Il programma straordinario di investimenti è stato approvato dalla Commissione Sanità regionale e prevede un importo di 198,6 milioni di euro, di cui 188 milioni provenienti da risorse statali e 9,9 milioni da finanziamenti regionali.

L’assessore alla Sanità, Raffaele Donini, ha sottolineato l’importanza di non interrompere l’attività degli investimenti e di garantire che le risorse assegnate non vengano deviate.

La delibera approva diversi interventi, tra cui la realizzazione del nuovo ospedale di Carpi (57 milioni) mediante partenariato pubblico-privato e il rinnovo delle tecnologie biomediche per area chirurgica e diagnostica per bioimmagini in area critica (650mila euro).

"La delibera – afferma Donini – è strutturata identificando alcuni criteri strategici e funzionali.

Uno di questi evidenzia la prosecuzione del reperimento delle risorse, per realizzare i tre ospedale che per noi sono prioritari: Cesena, Carpi e Piacenza".

"Dalla Regione un passo concreto verso la realizzazione del nuovo ospedale senza dimenticare investimenti in quello attuale – commenta il sindaco Alberto Bellelli –. Queste sono scelte lungimiranti per il nostro territorio. Sono soddisfatto dei passi fatti, ora si proceda celermente con tutti gli step necessari all’espletamento del bando di gara".

Donini ha anche elencato la necessità di "irrobustire la rete di strutture, ad esempio gli hub, dedicate a emergenza e urgenza e ai polichirurgici.

Vogliamo migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti e la presa in carico dei cittadini, anche con strutture rinnovate".