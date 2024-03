Nuovo ospedale, in arrivo 126 milioni

L’Amministrazione comunale che esprime grande soddisfazione per le buone notizie che arrivano dalla Regione Emilia Romagna riguardanti la conferma dell’inserimento del nuovo ospedale di Carpi tra le priorità del Programma pluriennale di investimenti nel comparto sanità, approvato in Assemblea regionale. Per il nosocomio cittadino, il cui iter di progettazione è in carico all’Ausl di Modena, si parla di un investimento totale di 126 milioni di euro, di cui 57 milioni costituiscono la parte pubblica (statale e regionale) e 69 milioni derivano dal partenariato pubblico-privato. "La conferma da parte dell’Assemblea Regionale dell’importanza strategica del nuovo ospedale che sorgerà a Carpi è davvero un’ottima notizia, così come la conferma del finanziamento - commenta il sindaco Alberto Bellelli -. Ora rimaniamo in attesa dell’ultimo passaggio del Ministero della Salute così da poter avviare il prima possibile il cantiere".

La Regione investirà complessivamente oltre mezzo miliardo di euro nel settore sanitario, con l’obiettivo principale di costruire i nuovi ospedali di Carpi, Piacenza e Cesena.