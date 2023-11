Nuovo Palamolza, oggi sarà svelato l’impianto riqualificato

È in programma nel pomeriggio di oggi, nell’ambito di un ampio momento di sport e festa, la cerimonia pubblica di inaugurazione del Palamolza, che viene così riconsegnato alla città di Modena dopo i lavori di riqualificazione. L’impianto sportivo di viale Monte Kosica è tornato a disposizione delle scuole e delle società per attività che ne valorizzino le potenzialità a favore della comunità e del territorio, anche grazie all’omologazione per la massima serie per la pallamano. Nell’occasione, inoltre, viene scoperta una targa in memoria di Aldo Baraldi, campione dell’hockey su pista, una delle discipline di ’casa’ al Palamolza.

Baraldi, infatti, è nato sportivamente proprio in questi spazi, con un curriculum sportivo internazionale che lo ha visto anche “laurearsi” miglior giocatore ai Mondiali del 1962 in Cile e allenare la Nazionale indiana per quasi vent’anni. Il taglio del nastro è previsto alle 16.30. Intervengono il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’assessora allo Sport Grazia Baracchi, la presidente di Uisp Modena Vera Tavoni.