Nuovo parcheggio all’ex Eni: "Diciotto posti auto e 11 alberi"

"Un importante intervento che contribuisce alla riqualificazione di un’area strategica e grazie al quale creiamo nuovi parcheggi a servizio del centro storico, favorendo le attività commerciali e la partecipazione dei cittadini ai numerosi eventi organizzati in città". Con queste parole il Sindaco Elisa Parenti annuncia il via ai lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio nell’area dell’ex distributore Eni su via Giardini Nord. Il progetto porterà alla creazione di 18 nuovi posti auto, 4 postazioni di ricarica per veicoli elettrici e alla piantumazione di 11 nuovi alberi. Sarà installato un sistema di bidoni informatizzati per il conferimento di piccole quantità di carta e plastica, in giorni diversi da quelli della raccolta ordinaria, a cura di Hera. I lavori, che si concluderanno entro circa 90 giorni prevedono un costo complessivo di 150mila euro. L’area, acquisita dal Comune di Formigine lo scorso anno, confina a nord con un parcheggio da 24 posti auto. La realizzazione del nuovo parcheggio, adiacente a quello esistente, si pone l’obiettivo di riorganizzare gli spazi, prevedendo anche la creazione di un collegamento viario tra i due parcheggi, unificando le aree in un unico spazio con un totale di 42 posti auto (di cui 2 riservati ai disabili), oltre agli stalli di ricarica per auto elettriche. Il nuovo parcheggio sarà dotato di un ingresso e un’uscita distinti, spazi verdi con aiuole, illuminazione pubblica: l’intera area sarà inoltre dotata di un percorso pedonale, con rampe di raccordo che permetteranno il collegamento diretto con il parcheggio esistente e con l’attraversamento pedonale su via Giardini.