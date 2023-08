Nuovo piano urbanistico, c’è l’approvazione

È entrato in vigore il Piano Urbanistico Generale (Pug), approvato dal Consiglio comunale lo scorso 22 giugno, che in sostituzione ai precedenti strumenti urbanistici governerà le trasformazioni del territorio d’ora in poi per i prossimi 30 anni, puntando sulla rigenerazione dell’esistente e sulla qualità urbana ed ecologico-ambientale, oltre al potenziamento dei servizi.

L’avviso di approvazione del nuovo strumento urbanistico, nella giornata di mercoledì 2 agosto è infatti stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Burert), facendo acquisire al Pug, insieme al Regolamento edilizio e al Regolamento del Verde, piena efficacia. "Con l’entrata in vigore del nuovo Piano – afferma l’assessora Anna Maria Vandelli – non trova più applicazione il precedente Piano Regolatore Generale e, viste le sostanziali modifiche alla materia, l’assessorato ha attivato diversi strumenti, a partire da un avviso pubblico per la prima attuazione del Pug, che verrà pubblicato a inizio settembre".