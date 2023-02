Nuovo polmone verde con 300 alberi

I 302 alberi che il Comune metterà a dimora, dedicandoli ai nuovi nati, sono solo una delle iniziative per ’dare ossigeno’ alla città. Ieri infatti Hera ha annunciato l’avvenuta piantumazione di altri 300 alberi: se quelli che pianterà il Comune (tra via Indipendenza e la Circonvallazione) sono frutto del progetto ‘un albero per ogni nuovo nato’, quelli ‘regalati’ dalla multiutility ai sassolesi – collocati nell’area verde tra via Regina Pacis e via Frati Strada Bassa – scaturiscono da ‘ECO alberi’, l’iniziativa per la promozione e la salvaguardia del patrimonio naturale e della biodiversità. L’iniziativa prevede, complessivamente, la fornitura di 1.111 alberi sul territorio sassolese, cui la Regione Emilia-Romagna partecipa con la copertura del 75% dei costi mentre Hera contribuisce con le risorse per la messa a dimora di 300 alberi (25 euro per ogni esemplare, cui si aggiunge la spesa per la cura e la manutenzione per almeno tre anni) e la fornitura delle 10 tonnellate di compost necessarie al loro mantenimento. Nell’area verde individuata trova spazio un’ampia varietà arborea che consentirà lo sviluppo di flora e fauna autoctone, a tutela della biodiversità locale ed in grado di prelevare fino a 30 tonnellate l’anno di Co2. "La marcata vocazione produttiva di Sassuolo e lo sviluppo industriale ed edilizio che ne sono derivati, hanno portato la città ad essere la capitale mondiale della ceramica, occupando parte del suo patrimonio verde. Ripensare la città ricreando aree verdi piantumate rappresenta un ideale ritorno al periodo estense", ha detto l’assessore all’Ambiente Ugo Liberi, ricordando come già gli Este trascorrevano lunghi periodi a Sassuolo, allora territorio ricco di boschi e foreste. "Il progetto ECO Alberi – ha spiegato Cristian Fabbri, Amministratore Delegato di Hera Comm – è un’alleanza fra Regione, Hera, Comune di Sassuolo e clienti finalizzata ad incrementare interventi che ricostruiscono e migliorano l’ecosistema territoriale". Avviato due anni fa, il progetto ECO Alberi di Hera permetterà complessivamente la messa a dimora, entro il 2024, di 10 mila alberi grazie a un impegno economico totale di 250mila euro che sostiene interventi di piantumazione presentati da Comuni – Sassuolo è, come noto, tra questi – nei territori in cui la multiutility gestisce i servizi pubblici locali.

s.f.