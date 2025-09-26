Nuovo polo dell’infanzia Prampolini. Presentati progetto e investimento

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, è stato presentato in occasione del consiglio di frazione di Casinalbo il nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni Prampolini. Sorgerà in via Erri Billò, sarà composta da 5 sezioni 3-6 anni e da un micronido a sezione unica. Sviluppata su un unico livello, la struttura avrà una superficie di circa 1500 metri quadrati e un’area scoperta di oltre 3mila mq. comprendenti spazi verdi, suddivisi in giardini di sezione, ad uso esclusivo, e giardini di comunità, pensati per attività collettive. Per l’intervento la Fondazione di Modena ha messo a disposizione 900mila euro, su un investimento complessivo di 4,5 milioni: i lavori inizieranno a primavera e dureranno circa due anni, per accogliere i bambini, salvo imprevisti, nel settembre 2028.

"Questo nuovo polo scolastico – commenta il sindaco Elisa Parenti – non rappresenta soltanto un investimento in edilizia, ma un impegno verso il futuro. Sarà una scuola sostenibile, dotata di impianti per l’energia rinnovabile, tra cui pannelli fotovoltaici per la produzione di elettricità, sistemi per il recupero e il riuso delle acque piovane e soluzioni che favoriscono l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi. Un luogo che dialoga con l’ambiente e offre servizi educativi di alta qualità".

Il nuovo polo Prampolini sarà tra l’altro la prima opera sul territorio formiginese ad essere realizzata con il BIM (Building Information Modeling), ovvero il processo digitale che consente di costruire un modello informativo completo dell’edificio lungo tutto il suo ciclo di vita, dalla progettazione alla manutenzione. s.f.