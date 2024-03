Nuovo polo per Unimore. Intitolazione a Santagata

È stato inaugurato ieri mattina a Reggio il ‘Capannone 15C’ nel Parco Innovazione nel complesso riqualificato delle ex Officine Reggiane, intitolato all’ex ministro Santagata, originario di Zocca e scomparso lo scorso 5 gennaio. Proprio lì si insedierà una sede dell’ateneo di Unimore che ospiterà circa duemila studenti nei nuovi corsi di laurea di digital education, scienze e tecniche psicologiche, analisi e gestione dei dati per le imprese e la magistrale in digital automation engineering che partiranno a settembre. Ma troveranno spazio anche il nuovo ‘Incubatore Tematico’, Nikon Slm e Fondazione Rei. L’intervento è stato realizzato con un investimento di 15,22 milioni di euro, finanziati attraverso il bando nazionale ‘periferie’ e il bando regionale Prap. Il capannone, come già sottolineato, è stato intitolato all’ex ministro Giulio Santagata, già presidente di Stu Reggiane e storico collaboratore di Romano Prodi, presente all’inaugurazione.

"Aveva la capacità di approfondire e comprendere i problemi con grande attenzione sui temi sociali" ha sottolineato ieri Prodi sull’amico Santagata.

Infine, il rettore dell’università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro ha dichiarato di vedere "un futuro luminoso davanti, sia come città sia come università dentro la città".