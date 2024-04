Nuovo polo sociosanitario a Vignola. Bonaccini: "Investiamo ancora"

Un unico punto di riferimento per i servizi sociosanitari territoriali, un polo in grado di ospitare nello stesso complesso edilizio sia la Casa della comunità, sia l’Ospedale di comunità: sorgerà tra la Circonvallazione e via per Sassuolo. L’intervento - sostenuto dalla Conferenza territoriale socio sanitaria - ha un valore complessivo di oltre 11,5 milioni di euro (7,5 milioni per la Casa della comunità e 4 per l’Ospedale di comunità), finanziati con il Pnrr e fondi statali. I lavori inizieranno entro aprile: la conclusione è prevista a fine 2025, l’apertura delle due strutture a marzo 2026. Ieri alle 18, nella sala della Protezione civile di Vignola, adiacente al terreno in cui sorgeranno le strutture, è stato illustrato il progetto, alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Stefano Bonaccini, della sindaca di Vignola e presidente dell’Unione Terre di Castelli Emilia Muratori, e della direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena, Anna Maria Petrini. "Questo progetto – ha detto il presidente Bonaccini – rappresenta un bell’esempio di quel processo di integrazione di servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale nel quale la Regione crede fortemente e investe da tempo. I cittadini di Vignola avranno un’unica, moderna e bella struttura a cui accedere, capace di dare una risposta di prossimità ai diversi bisogni di cura. Un riferimento, dunque, non solo per i malati, ma anche per i loro familiari e per il mondo del volontariato". m.ped.