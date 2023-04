Nuovo premio alla campagna ’Lost in Modena’

Nuovo premio per ’Lost in Modena’, la campagna di influencer marketing del Comune di Modena, realizzata nel 2022, che si è aggiudicata l’Interactive Key Award, il premio della comunicazione online giunto alla 24ª edizione e organizzato dal gruppo editoriale MediaKey, da quarant’anni punto di riferimento per chi opera nel mercato della pubblicità e della comunicazione.

’Lost in Modena’ è la campagna di promozione turistica, ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions e sviluppata in collaborazione con Modenatur, con il sostegno di Fondazione di Modena, che tra maggio e novembre 2022 ha portato a Modena diversi influencer che si sono persi alla scoperta della città e dei dintorni e li hanno raccontati in maniera originale sui propri social. I percorsi sono poi stati pubblicati anche sul portale visitmodena.it. E proprio il carattere innovativo del progetto, l’unico presentato da un ente pubblico, nel promuovere la destinazione Modena e il suo territorio come brand turistico e meta ideale per soggiorni brevi, attraverso un’esperienza originale e spontanea, è stato apprezzato dalla giuria. A votare specialisti del settore, giornalisti, semiologi e psicologi, rappresentanti del mondo accademico che hanno assegnato alla campagna il primo posto nella categoria Influencer marketing.