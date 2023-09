Nuovo Progetto CER: parte la Comunità Energetica di Zocca

Il Comune di Zocca ha avviato il percorso per la partecipazione a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) con la società Entar S.r.l. e altri eventuali soggetti pubblici e privati dell’area interessati ad aderire all’aggregazione. La comunità energetica è un’associazione composta da privati cittadini, condomini, enti religiosi, enti onlus o associazioni del terzo settore, attività commerciali, enti pubblici o piccole e medie imprese, che scelgono di dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo con un modello basato sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili. Il Comune di Zocca, con il supporto tecnico di Entar S.r.l capofila, ha partecipato al bando della Regione con uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una Cer, ed è stato ammesso a finanziamento con un contributo di 46mila euro, a copertura dei costi da sostenere per la consulenza tecnica e giuridica necessaria con lo scopo di accompagnare gli enti nell’iter per la formale costituzione della Cer. "Da alcuni mesi – commenta il sindaco Ropa – abbiamo avviato una serie di approfondimenti sul tema delle comunità energetiche perché riteniamo queste aggregazioni per l’autoproduzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili di estremo interesse". Per Romolo Michelini, presidente di Entar Srl, le Comunità Energetiche possono rappresentare un’occasione importante per il territorio.

w. b.