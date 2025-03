"Nuovo pronto soccorso, quali sono i tempi e le spese?"

"Quali i tempi di consegna e le spese effettive per i lavori di ampliamento del Pronto soccorso? La Regione risponda". Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, e Federica Carletti, consigliere comunale e presidente cittadino, intervengono sul tema con un’interrogazione regionale. "Sono oramai quattro anni che continua la saga dei lavori al Ps di Carpi, il secondo per accessi della Provincia dopo il Policlinico - afferma Arletti – Il cantiere, anziché nel 2021 è partito ad agosto 2023: da contratto d’appalto, la consegna era prevista per settembre 2024, prorogata al 31 ottobre dello stesso anno. Quando finiranno i lavori?".

"Ben vengano le opere ampliamento, ma bisogna fare chiarezza su alcuni punti fondamentali - dichiara Carletti -. Alla consegna dei lavori dovrà seguire una fase di collaudo e di ottenimento delle necessarie autorizzazioni; quindi, chiediamo alla Giunta regionale se questo può causare ulteriori ritardi ed eventualmente di che entità. Inoltre, oltre a nuovi ambulatori, sono previste anche nuove strumentazioni diagnostiche; pertanto, vorremmo sapere se sono previste risorse aggiuntive per il personale al fine di non lasciare inutilizzati i nuovi spazi e i macchinari".

Sotto l’aspetto economico, "conoscenza del piano di finanziamento di oltre 4 milioni e 600mila euro, di cui poco più di 3 milioni derivanti da finanziamenti statali, 750mila euro provenienti da donazioni, 350mila euro di finanziamento regionale e 400mila di fondi aziendali. Questa suddivisione è confermata?".