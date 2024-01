Nuovo punto d’accoglienza per il day hospital

Il Day Hospital Oncologico di Sassuolo potenzia gli spazi a disposizione dei pazienti e lo fa grazie all’associazione ‘Per Vincere Domani’, che da anni offre gratuitamente attività e servizi agli utenti che accedono al Day Hospital situato all’interno del Poliambulatorio adiacente dell’Ospedale. E’ stato inaugurato ieri mattina il nuovo punto accoglienza dell’associazione, all’ingresso del DH Oncologico, intitolato alla fondatrice Tiziana Orsini Rovatti. Avendo rimodulato gli spazi dedicati in precedenza all’associazione, il Day Hospital sarà inoltre dotato di una spaziosa sala medici con 3 postazioni con pc, fondamentale per l’attività quotidiana di aggiornamento e di ricerca clinica.

L’associazione, che a proprie spese si è occupata del progetto, è stata ringraziata durante un momento speciale a cui hanno partecipato la Direttrice Generale dell’Azienda USL, Anna Maria Petrini, la Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti, il Direttore dell’Ospedale di Sassuolo Spa, Stefano Reggiani, la Responsabile dell’Unità operativa di Oncologia Area Sud Ausl di Modena, Lucia Longo e Claudia Pigoni dell’Associazione ‘Per Vincere Domani’. Presenti anche Gian Francesco Menani e Luigi Zironi, Sindaci rispettivamente di Sassuolo e Maranello, il Vicesindaco di Formigine Simona Sarracino e l’assessore alle politiche sociali di Fiorano Modenese, Luca Busani. "L’impegno costante e instancabile dei volontari è una risorsa fondamentale per il funzionamento del sistema sanitario locale e nazionale. Nel caso di ‘Per vincere domani’ questa presenza tra e al servizio dei pazienti – ha detto Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena - si traduce anche nella volontà di contribuire in prima persona a migliorare gli spazi di cura, creando così un valore aggiunto in più per fare sentire a loro agio le persone". L’associazione, che già in passato aveva ristrutturato il DH Oncologico dell’Ospedale sassolese rendendolo più luminoso e accogliente per quanto si rivolgono alla struttura, è da anni impegnata a proporre ai pazienti oncologici servizi ed attività, tra cui trasporti a domicilio, ballo terapeutico, yoga e tanto altro. "Rivolgo un sentito ringraziamento all’associazione ‘Per Vincere Domani’ per il costante e continuo supporto che offre ai nostri servizi. La loro attenzione e dedizione, la sensibilità, la generosità ed il contributo nel rendere più accoglienti gli spazi di cura – ha detto invece Federica Ronchetti - sono un valore aggiunto per tutto il Distretto Ceramico".

Stefano Fogliani