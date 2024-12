Nuovo punto prelievi di Synlab: "Un servizio rapido per il territorio"

Synlab, leader europeo nella diagnostica medica, rafforza la sua presenza in Emilia-Romagna con l’apertura di un nuovo Punto Prelievi a Carpi, in via Roosevelt 53-55. Il centro rappresenta il primo ambulatorio Synlab nella provincia di Modena e offre un’ampia gamma di servizi diagnostici progettati per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti. L’inaugurazione è avvenuta ieri mattina alla presenza dell’assessore a Commercio e Promozione della città Paola Poletti e di Alberto Dotti, Deputy Regional Director Emilia Romagna Synlab. "L’apertura del Punto Prelievi di Carpi – afferma Giovanni Bianchedi Regional Director di Synlab Emilia-Romagna - è un passo significativo per rendere la prevenzione e la diagnosi più vicine ai cittadini. Vogliamo offrire, come già facciamo nei nostri 300 Punti Prelievo in tutta Italia, un servizio di alta qualità, capace di rispondere alle esigenze del territorio in modo rapido, accessibile e orientato al benessere. Questo nuovo Centro rappresenta per noi una grande opportunità di avvicinarci alla comunità locale, da oggi anche nel modenese, con un’offerta ampia e competitiva". Nello specifico, il centro si distingue per l’accesso rapido e diretto ai servizi diagnostici, anche senza prenotazione per le analisi mediche, per l’elevata qualità e la possibilità di scaricare i referti online, garantendo praticità e velocità. Il Centro è privato, non convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale, e rappresenta un’alternativa affidabile e sicura, con tariffe accessibili, assimilabili al ticket per chi presenta ricetta del Medico di Medicina Generale. Per festeggiare la nuova apertura, Synlab propone due promozioni valide fino al 31 gennaio: Screening gratuito ‘Cuore di donna’ e accesso al Check-up Prevent.