Nuovo record per Bruno Santi: "A novant’anni insegno ancora sci"

FIUMALBOCompirà 90 anni a maggio ma intanto Bruno Santi di Fiumalbo, da tutti conosciuto come Cannella, è anche questa stagione impegnatissimo come maestro di sci, professione che esercita da ben 57 anni consecutivi. Un record nazionale, se non per l’età anagrafica, per essere il maestro più anziano per servizio e iscrizione al Collegio maestri di sci. Quel che conta in Appennino è la sua presenza sulle piste: "L’instancabile Cannella – conferma il figlio Diego Santi – è regolarmente sulle piste in Val di Luce. Evita le giornate di maltempo ma per il resto è lì, come sempre e con la stessa forza. Che dire... incredibile!" La stagione è stata abbastanza ricca di neve e di apprendisti sciatori, e tra i maestri più richiesti vi è sempre Cannella, che lavora tra Fiumalbo ed Abetone. "All’apparenza sembra davvero che il tempo per mio padre si sia congelato – prosegue Diego – ed anche quest’anno è in piena attività in ottima forma fisica e mentale. Lo chiamano il Re della Val di Luce, dove continua a fare scuola, arrivando (meteo permettendo) ad effettuare 6 ore di lezioni al giorno".Bruno ci tiene ad evidenziare che finalmente è tornata una stagione sciistica "come una volta", dopo anni problematici prima per il Covid poi per la mancanza di neve. "Neve – conferma – che è tanto necessaria alla nostra economia montana". Il super maestro in questo ultimi anni è stato seguito sia dalla stampa che da programmi televisivi nazionali (Rai Uno) e regionali. Inoltre, mediante il ‘Diego Santi Channel’ pure il figlio aggiorna a livello nazionale situazioni simili. "Abbiamo appurato di un maestro in Val d’Aosta, Attilio Ducly, con tre anni di età in più rispetto a Cannella, ma Attilio è diventato maestro di sci all’età di 52 anni, dunque con 40 anni di servizio. Cannella è al momento, salvo smentite, il più anziano d’Italia con 57 anni di servizio e iscrizione al collegio maestri di sci".Cannella pratica lo sci fin da ragazzo: "Sono cresciuto ai piedi del Cimone – racconta – e per andare a scuola, durante la seconda Guerra Mondiale, d’inverno usavo gli sci. Vinsi anche varie gare giovanili, nonostante mio padre non volesse che rischiassi infortuni che compromettessero il lavoro per aiutare a mantenere la famiglia. Dovevo quindi nascondere nel fienile le coppe che vincevo. Il soprannome di Cannella mi venne dato da una maestra all’asilo e mi è rimasto tutta la vita".g.p.