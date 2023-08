Nuovo Sant’Agostino "’Ago’, siamo operativi Mostre: già superati i numeri del pre-Covid"

di Stefano Luppi

"Tutti noi colleghi del consiglio d’amministrazione, di indirizzo e comitato scientifico della nuova Fondazione di partecipazione Ago - Fabbriche culturali nei prossimi giorni ci metteremo all’opera per il bene della Modena culturale. Abbiamo tutti piena consapevolezza della importanza di questa operazione voluta da Comune, Fondazione di Modena e Unimore. La recentissima iscrizione di Ago al Registro unico nazionale del Terzo settore (il Runts) permette ora di accelerare con la governance e la fusione di Fondazione Modena Arti Visive in AGO". Donatella Pieri, presidente di Fmav arte contemporanea e della nuova fondazione che avrà sede all’ex ospedale Sant’Agostino, traccia le prossime tappe.

Pieri, intanto cosa comporta questo passaggio tecnico?

"E’ un punto importante perché assumiamo personalità giuridica e la governance della fondazione diviene operativa, formalmente e sostanzialmente. L’iscrizione è arrivata in fretta, prima del previsto".

Fmav (ex Galleria Civica, Museo Figurina, Fondazione Fotografia) è pronta a essere assorbita in Ago?

"L’iscrizione al Runts fa sì che possa partire il progetto di unificazione, da completarsi penso in autunno. Noi cerchiamo di andare veloci e intanto le attività e tutto il personale, 11 lavoratori a tempo indeterminato e 7 collaboratori, transiteranno nel nuovo ente. Le mostre Fmav di settembre resteranno con l’attuale marchio e comunicazione, dopodiché ragioneremo".

Lo stato di salute di Fmav?

"Siamo in una fase molto positiva, abbiamo lavorato in modo intensivo e oggi le presenze alle nostre mostre, attività didattiche ed eventi superano quelle del pre pandemia, 2018-19. Da settembre al 16 luglio scorsi abbiamo avuto 53mila presenze, l’86% delle quali per le mostre con un incremento del 227% rispetto all’anno scorso, mentre erano 50mila nel ’18-19. Certo, il dato qualitativo non è l’unico da valutare, ma è misurabile".

Non vi limita la mancanza di un direttore che fa uscire Fmav dal ’mercato’ delle direzioni dei musei italiani?

"Ragioneremo su prospettive e strategie, con la nostra governance del Cda, con il comitato scientifico presieduto da Gianfrancesco Zanetti e col consiglio di indirizzo presieduto da Massimo Mezzetti. Senza dimenticare il lavoro importantissimo che stiamo facendo con la didattica e le digital humanities del Future education Modena e DHMore e i Musei scientifici e universitari di Unimore. Sul tema direttori c’è uno statuto di Ago e faremo le valutazioni al momento giusto".

Quando il pubblico vedrà davvero qualcosa di nuovo all’ex ospedale?

"Il modello disegnato dai tre soci fondatori è virtuoso e ci dice che questo connubio tra scienza e cultura umanistica dovrà avere riconoscimento nazionale e internazionale, ma certo il progetto risente del fatto che gli spazi del ‘contenitore’ verrano pronti a fine 2024. Per allora, infatti, si prevede la conclusione dei lavori del primo stralcio della riqualificazione architettonica del complesso monumentale del Sant’Agostino: l’ex nosocomio Militare, sul fronte di largo Sant’Agostino, l’area dei Musei universitari e la chiesetta di San Nicolò".

Collaborerete con gli istituti culturali di Palazzo dei Musei ed ex Estense? Muzzarelli parla sempre di polo della cultura unico.

"La visione politica spetta all’assessorato alla cultura per quel che riguarda le sinergie: tra i nostri obiettivi c’è quello di rafforzarle".

Si vota a Modena nella prossima primavera, cosa chiederà al prossimo assessore alla cultura?

"Io non chiedo, mi metto a disposizione con Ago per dare un contributo per questo sfidante progetto. Arrivati a quel momento la fondazione avrà comunque ‘carburato’ e vedremo la strategia".